Умер писатель Милан Кундера

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Скончался чешский писатель Милан Кундера. Ему было 94 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Чешское ТВ.

"Наиболее известными произведениями Кундеры были "Шутка" и "Невыносимая легкость бытия". В последние десятилетия Кундера писал исключительно на французском языке и даже запрещал перевод своих произведений на чешский язык. Произведения писателя переведены на десятки языков", - говорится в сообщении.

Работы автора неоднократно выдвигались на Нобелевскую премию.

Кундера родился в чешском городе Брно в 1929 году. Первые стихи и рассказы написал во время учёбы в школе. Затем поступил на философский факультет Карлова университета, но позднее перевелся на кинофакультет Пражской академии музыкального искусства. В 1953 году вышла первая книга Кундеры. Известность позже ему принесла публикация цикла новелл "Смешные любови".

Коммунистические власти лишили писателя гражданства Чехии в 1979 году. В 2019-м это решение отменили.