Умер легендарный Беккенбауэр

Умер известный в прошлом немецкий футболист Франц Беккенбауэр, передает BaigeNews.kz со ссылкой на агентство DPA.

По информации, полученной от членов его семьи, Беккенбауэр скончался в возрасте 78 лет. Ранее появлялась информация о том, что экс-игрок сборной Германии имеет проблемы со здоровьем.

Франц Беккенбаэур считается одним из лучших защитников в истории футбола. В 1972 году он становился чемпионом Европы, а в 1974 году – чемпионом мира. Беккенбауэр два раза в карьере выигрывал "Золотой мяч" - в 1972 и 1976 годах.

На клубном уровне провел более 400 матчей за мюнхенскую "Баварию" с 1964 по 1977 год. C "красно-белыми" он выиграл три чемпионата Западной Германии, три европейских Кубка чемпионов, Кубок кубков и Межконтинентальный кубок.

Беккенбауэр привел сборную Германии к мировому чемпионству в 1990 году как тренер, став первым футболистом, завоевавшим титул чемпиона в амплуа игрока и тренера.