Умер казахстанский журналист

Скончался корреспондент агентства "Хабар" Ардак Кабыханов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Он скоропостижно скончался на 45-м году жизни из-за остановки сердца.

В агентстве "Хабар" Ардак Кабыханов проработал больше 15 лет. Руководил корпунктом в Карагандинской области.

Его репортажи помогли жителям решить десятки злободневных вопросов.

"Часто в своих материалах он поднимал проблемы села. К примеру, в селах вблизи Жезказгана, Балхаша и столицы выяснилось, что у жителей собирали деньги за электричество по завышенным тарифам. Ардак на протяжении полутора лет освещал эту проблему. В итоге на нарушителей правоохранительные органы завело дело. И всё решилось в пользу жителей", - говорит шеф-редактор телеканала "Хабар" Багдат Абдухожаева.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким.