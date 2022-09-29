Умер исполнитель хита Gangsta’s Paradise

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Американский рэпер Coolio (настоящее имя - Артис Леон Айви-младший), известный благодаря треку Gangsta’s Paradise, скончался в возрасте 59 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание TMZ.

По словам менеджера артиста, музыкант скончался в доме своего друга в Лос-Анджелесе. Причину смерти пока не наззывают, но медики предполагают остановку сердца.

Трек Gangsta’s Paradise рэперы Кулио и L.V. записали и выпустили в 1995 году. Песня быстро завоевала популярность и прозвучала в фильме "Опасные умы". За её исполнение Кулио был удостоен премии Грэмми.