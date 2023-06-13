Умер дедушка Димаша Кудайбергена

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В социальных сетях появилась информация о смерти дедушки Димаша Кудайбергена, передает BaigeNews.kz. Об этом в Facebook сообщил журналист Бауыржан Бабажанулы.

Для Димаша Кудайбергена его дедушка Кудайберген Айтбаев являлся самым близким человеком. Так как Димаш был старшим внуком, то по старинной казахской традиции, он в детстве был передан на воспитание бабушке с дедом. Именно они впервые увидели в будущем знаменитом певце музыкальный талант.

В 2019 году Кудайбергена Айтбаева государство наградило медалью "Ерен еңбегі үшін" за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, а также укрепление дружбы и сотрудничества между народами.