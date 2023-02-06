Умер бывший президент Пакистана

Бывший военный правитель и президент Пакистана Первез Мушарраф скончался в Дубае в возрасте 79 лет после продолжительной болезни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Он захватил власть в Пакистане в 1999 году в результате бескровного военного переворота после того, как действующий на тот момент премьер-министр Наваз Шариф попытался сместить его с поста главнокомандующего армией.

За более чем семь лет своего пребывания у власти Мушарраф избежал как минимум три покушения. Он добровольно ушёл в отставку на фоне грозившего ему импичмента и уехал за границу. Попытавшись вновь принять участие в президентских выборах, был арестован. Позже Мушаррафа заочно приговорили к смертной казни, но решение суда было затем отменено. Покинув Пакистан, генерал жил и лечился в Дубае.