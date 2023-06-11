Умер автор учебников по истории Казахстана

Фото: Elitar.kz

В Шымкенте ушел из жизни учитель, автор учебников по истории Казахстана, отличник образования РК, заслуженный инструктор туризма страны Михаил Дикань, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на elitar.kz.

Историк, археолог, публицист, путешественник, сам Дикань говорил, что его жизненное кредо "Учиться и учить до дней последних донца".

"Сегодня остановилось сердце Учителя. Дикань Михаил Евгеньевич был настоящим человеком и учителем от Бога. Он мой глубокоуважаемый классный руководитель. Его предметы История и География были самыми любимыми моими уроками. Он открыл весь мир для нас. Он потихоньку археологией, раскопками, походами проложил путь любви к Родине и родной земле. Он всегда был настоящим. Он вкладывал душу и частичку себя в каждого из нас, в его учеников. Светлая и добрая память останется в моем сердце. Покойся с миром Учитель", – поделился Ергали Егемберды.

Прощание с Михаилом Диканем состоится 10 июня в 13.00 в церкви на Московской. Теплые слова в адрес папы на своей странице написала и дочь историка.

"Он был очень хорошим, честным человеком, принципиальным, порядочным и очень добрым. И как-то теперь придётся жить без него. Без его баек, историй, советов. Без его улыбчивых морщинок вокруг глаз, без его спокойного голоса. Папа вырастил хороших детей. Ещё более хороших внуков. У папы осталось много учеников, которые его будут помнить. И мы его будем помнить и любить. Спасибо, папа, за то, что ты нам дал. И как жаль, что не сможешь дать ещё больше. Я люблю тебя. Мы все любим тебя. До встречи, где бы она не произошла", – написала на своей странице дочь Михаила Дикань, Алла.

В Шымкенте Михаила Диканя называли "скромный гений". Сам учитель делился, что родился на Украине в городе Харьков. А вот в советском Чимкенте оказался благодаря работе отца. Тогда родителя пригласили работать в местный театр, и так в 1965 году мальчик вместе с семьей оказался в нашем городе.

Отметим, что по учебникам Карла Байпакова и Михаила Диканя историю Казахстана изучало несколько поколений казахстанцев. Многие отмечают, это были одни из лучших учебников для школьников. В создании книг неизменно принимал участие Дикань, но к большому сожалению его фамилия не была указана среди авторов. Но, будет справедливо и правильно напомнить об этом в нашем материале.