Умер актер шоу "Каламбур" Сергей Гладков

Украинский клоун, актер тележурнала "Каламбур" Сергей Гладков умер в возрасте 60 лет, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Газета.ру.

Фото: Calambur Group.

Широкую известность он получил как исполнитель роли Мужика в рубрике "Деревня дураков". Он также играл авиадиспетчера и миссис Бурпл в "Крутом пике", неудачника в "Баре Каламбур" и рядового Дранкеля в "Железном капуте". Причина смерти артиста не раскрывается.



Гладков родился в Харькове в 1963 году, учился в Одесском политехническом институте, но уже тогда приступил к работе над проектами в качестве клоуна. В 1987 году вместе с Вадимом Набоковым и Татьяной Ивановой основал комик-трио "Магазин Фу", после объединения которого с дуэтом "Сладкая жизнь" появился "Каламбур".



Программа выходила на канале ОРТ (сейчас – "Первый канал") с 1996 по 2001 год, затем в разные годы выпуски тележурнала транслировали ТНТ, "Перец" и "Че".



Гладков также выступал в роли сценариста "Деревни дураков" и других рубрик "Каламбура", участвовал в программе "Маски-шоу", был продюсером и звукорежиссером в других передачах. Сам себя артист называл "клоуном по жизни".



Прощание с Сергеем Гладковым пройдет в субботу, 21 октября, в Одессе.