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Умер 300-килограммовый мужчина, которого госпитализировали через окно

Сегодня, 04:27
АВТОР
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МЧС РФ Сегодня, 04:27
Сегодня, 04:27
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Фото: МЧС РФ

В Москве скончался 300-килограммовый мужчина, которого для госпитализации пришлось вытаскивать из квартиры через окно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.

К операции привлекали спасателей. Москвич не выходил из своей квартиры 10 лет из-за огромного веса. На то, чтобы его вынести, у 15 человек ушло около чётырех часов.

Мужчину доставили в городскую больницу №13. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

У 54-летнего пациента были серьёзные проблемы с сердцем.

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