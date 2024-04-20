Умер 300-килограммовый мужчина, которого госпитализировали через окно
Сегодня, 04:27
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Сегодня, 04:27Сегодня, 04:27
106Фото: МЧС РФ
В Москве скончался 300-килограммовый мужчина, которого для госпитализации пришлось вытаскивать из квартиры через окно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.
К операции привлекали спасателей. Москвич не выходил из своей квартиры 10 лет из-за огромного веса. На то, чтобы его вынести, у 15 человек ушло около чётырех часов.
Мужчину доставили в городскую больницу №13. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.
У 54-летнего пациента были серьёзные проблемы с сердцем.
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