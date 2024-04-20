Умер 300-килограммовый мужчина, которого госпитализировали через окно

В Москве скончался 300-килограммовый мужчина, которого для госпитализации пришлось вытаскивать из квартиры через окно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.

К операции привлекали спасателей. Москвич не выходил из своей квартиры 10 лет из-за огромного веса. На то, чтобы его вынести, у 15 человек ушло около чётырех часов.

Мужчину доставили в городскую больницу №13. Врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

У 54-летнего пациента были серьёзные проблемы с сердцем.