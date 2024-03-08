  • 8 Марта, 06:33
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Ұлытау выделит средства на создание кормового фонда

Сегодня, 05:43
АВТОР
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Из открытых источников Сегодня, 05:43
Сегодня, 05:43
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Фото: Из открытых источников

Акимат Ұлытау рассматривает вопрос о выделении из областного бюджета 200 млн тенге на субсидирование кормов и создание зернофуражного фонда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой пресс-службу региона.

О создании фонда сообщил заместитель акима области Ұлытау Дастан Рыспеков, который объезжал хозяйства Жанааркинского района. Часть вопросов была связана с падежом скота в этом районе. Как оказалось, павшие животные не были зарегистрированы в базе ИСЖ (идентификация сельскохозяйственных животных).

Д.Рыспеков встретился с общественностью Жанааркинского района. На мероприятии были разъяснены меры государственной поддержки по страхованию скота, а также говорилось о необходимости регистрации своего поголовья скота в базе ИСЖ.

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