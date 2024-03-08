Ұлытау выделит средства на создание кормового фонда
Сегодня, 05:43
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Сегодня, 05:43Сегодня, 05:43
95Фото: Из открытых источников
Акимат Ұлытау рассматривает вопрос о выделении из областного бюджета 200 млн тенге на субсидирование кормов и создание зернофуражного фонда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой пресс-службу региона.
О создании фонда сообщил заместитель акима области Ұлытау Дастан Рыспеков, который объезжал хозяйства Жанааркинского района. Часть вопросов была связана с падежом скота в этом районе. Как оказалось, павшие животные не были зарегистрированы в базе ИСЖ (идентификация сельскохозяйственных животных).
Д.Рыспеков встретился с общественностью Жанааркинского района. На мероприятии были разъяснены меры государственной поддержки по страхованию скота, а также говорилось о необходимости регистрации своего поголовья скота в базе ИСЖ.
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