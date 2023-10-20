Улучшение позиции в мировом рейтинге университетов с 2024 года планирует Назарбаев Университет

27 сентября 2023 года были объявлены результаты рейтинга Times Higher Education, в котором Назарбаев Университет вошел в топ-600, заняв 501-600 позицию. Эксперты подчеркивают, что с учетом того, что данный вуз действует всего лишь 13 лет и первые годы были направлены на формирование его академических традиций и устоев, занятие данной позиции является большим достижением, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Более того, участие в рейтинге Times Higher Education возможно при наличии, как минимум, трёх выпусков бакалавриата и публикаций за последние пять лет. Участие в рейтинге Times Higher Education считается достаточно сложным, так как 50% из 18 индикаторов оценивают научные достижения, такие как доход от индустриальных предприятий, патенты, доход от научных исследований, цитируемость.

К примеру, казахстанские вузы, имеющие устоявшие научные школы и определенную базу (КазНУ им. аль-Фараби и ЕНУ им. Л. Гумилева) начали своё участие с 2019 года, заняв 801-1000 и 1001+ места соответственно. В 2021 году начал свое участие Сатпаев Университет, а в 2022 году КазНПУ им. Абая.

В результате проведенной работы в 2022-2023 годы в 2023 году уже 29 казахстанских вузов приняли участие в рейтинге, из которых 25 вузов были отмечены в качестве репортеров.

Справочно: репортер – это вуз, который соответствует всем требованиям индикаторов, но не прошел порог минимальных публикации, который равен 1000.

Участие вузов в рейтинге может осуществляться несколькими путями:

- через прямую подачу заявки, итогом которой является занятие определенной позиции или получение статуса "репортер" в случае недостаточности баллов;

- через Performance simulation, по итогам которой Times Higher Education только прогнозно определяет вузу возможную позицию в рейтинге.

Учитывая возможные репутационные риски, Назарбаев Университет в течение последних нескольких лет принимал участие в Performance simulation. Необходимо учитывать, что ежегодное участие в нем не позволяет улучшать позиции, к примеру, если вузу спрогнозировали определенную позицию, то эта позиция будет сохранена до тех пор, пока вуз не примет прямого участия. Кроме того, как правило, прогноз при Performance simulation относительный, указывающий в какую примерно группу может попасть вуз при полноценном участии в рейтинге.

Соответственно дальнейшее изменение позиции Назарбаев Университет получит только с 2024 года.

Таким образом, заявление о том, что Назарбаев Университет не улучшил свои показатели в рейтинге Times Higher Education за последние пять лет, является методологически некорректным. В 2018 году Назарбаев Университет прогнозно определил свою возможную позицию, а реальный мониторинг достижений начнется с 2024 года.

Назарбаев Университет внёс изменения в организацию приёма студентов

На предстоящий учебный год теперь достаточно заполнить одну заявку для участия в отборе на обучение в НУ. Ранее заявки на обучение в подготовительном отделении и на бакалавриат заполнялись раздельно.

В 2022 году прием заявок на фаундейшн (подготовительные отделения) осуществлялся с 25 сентября по 1 декабря, на бакалавриат - с 24 октября до 29 декабря для сдающих NUET (Nazarbayev University Entrance Test), для иностранных студентов – с 24 октября до 9 марта, для остальных категорий граждан РК - с 24 октября до 17 апреля.

В 2023 году приём заявок на фаундейшн и бакалавриат начался с 16 октября. Приём заявок для абитуриентов, сдающих NUET, будет завершён 4 декабря.

Приём заявок для иностранных абитуриентов будет осуществляться с 16 октября 2023 года по 29 февраля 2024 года.

Приём заявок для остальных категорий, граждан РК будет организован с 16 октября 2023 года по 27 марта 2024 года.

Соответственно, если ранее прием заявок в Назарбаев Университет длился до середины апреля, в 2024 году планируется завершить процедуру приёма заявок в конце марта. Сдвиг в графике приёма документов – на 3 недели.

Новые даты приёма позволят получить приглашение от вуза уже в мае месяце.

Согласно планируемому новому академическому календарю Назарбаев Университета обучение в фаундейшн начнется в июле, в бакалавриате – в августе.

В свою очередь, новый график приёма в Назарбаев Университет является более "удобным" для выпускников школ, планирующих поступать и в другие вузы по результатам ЕНТ.

Основное ЕНТ, с результатами которого можно участвовать в конкурсе на получение государственного образовательного гранта, проходит в июле, а итоги публикуются в августе. То есть выпускники, не поступившие в Назарбаев Университет, имеют возможность участвовать в республиканском конкурсе на грант и зачислиться в другие вузы страны.

Стоит отметить, что во всём мире организация приема в вузы имеет свои особенности в зависимости от страны и образовательной системы. Сроки подачи заявок могут существенно различаться от страны к стране, от вуза к вузу, и организация приема в осенне-весенний период является общемировой практикой. При этом поступление в вуз, как важный и ответственный процесс, занимает достаточное время подготовки.

Современные требования поступления в вузы обусловливают ранний выбор профессии и многократное прохождение различных видов тестирований. Как показывает практика, выпускники казахстанских школ, в том числе учащиеся НИШ, начинают подготовку для поступления в вуз уже с 9-10 классов. Сдача различных стандартизированных тестов осуществляется задолго до поступления в вуз, следовательно, школьники знакомы со сроками международных тестов и готовы к их сдаче.

Кроме того, с 2019 года внедрён механизм многократной сдачи ЕНТ, который предоставил возможность профориентироваться в период обучения в школе. Сроки ЕНТ также всегда известны заранее, что позволяет запланировать все этапы поступления в вузы страны.

Если выпускник не удовлетворен результатами январского ЕНТ, у него всегда есть возможность сдать в марте, июле и августе, тем самым снижается "стрессовость" процесса. Внедрение механизма многократной сдачи ЕНТ позволяет охватить больший контингент талантливых и мотивированных абитуриентов.

Таким образом, вышеуказанные изменения внесены для обеспечения гибкости поступления в Назарбаев Университет и другие отечественные вузы.