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Сегодня, 01:02
268
268Фото: pixabay
Улицы Костаная затопило после долгожданного дождя
Движение на дорогах Костаная было затруднено из-за сильного ливня, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в полиции, после нескольких дней аномальной жары в Костанае сегодня вечером прошел ливень с градом.
"Движение на улицах было затруднено: улицы затопило водой, вышли из строя некоторые светофоры. Но полицейские сделали все возможное, для того чтобы обезопасить водителей на дорогах и не допустить дорожно-транспортных происшествий", - говорится в сообщении правоохранителей.
В настоящее время погода в городе нормализовалась, полицейские продолжают нести службу в штатном режиме.
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