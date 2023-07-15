Улицы Костаная затопило после долгожданного дождя

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Движение на дорогах Костаная было затруднено из-за сильного ливня, передаёт BaigeNews.kz.



Как сообщили в полиции, после нескольких дней аномальной жары в Костанае сегодня вечером прошел ливень с градом.

"Движение на улицах было затруднено: улицы затопило водой, вышли из строя некоторые светофоры. Но полицейские сделали все возможное, для того чтобы обезопасить водителей на дорогах и не допустить дорожно-транспортных происшествий", - говорится в сообщении правоохранителей.

В настоящее время погода в городе нормализовалась, полицейские продолжают нести службу в штатном режиме.