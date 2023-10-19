  • 19 Октября, 05:21
  • BAIGENEWS
Семь лет проведёт в колонии укравший невесту парень в Казахстане
Новый онкоцентр в Астане начнёт работу в 2024 году
Токаев встретился с председателем высшего совещательного органа Китая
Прогрессивную шкалу ИПН хотят ввести в Казахстане
Токаев выступил с инициативой о создании партнёрской сети в Пекине
У недобросовестных застройщиков изъяли имущество в Астане
Посетителей мечети эвакуировали в Астане
Руководство детсадов Астаны наказали за принятие детей без прививок от кори
Доступно пробное онлайн-тестирование по ЕНТ
Казахстан обыграл Финляндию в отборе Евро-2024
Аэропорт Астаны станет крупным мультимодальным хабом
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Улицы и подвалы домов затопило канализационными стоками в Петропавловске

Сегодня, 04:10
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
скриншот с видео/instagram.com/obovsempetropavlovsk Сегодня, 04:10
Сегодня, 04:10
168
Фото: скриншот с видео/instagram.com/obovsempetropavlovsk

Повреждение одного из канализационных коллекторов произошло в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz.

Информация о коммунальной аварии появилась на странице obovsempetropavlovsk в Instagram. Отмечается, что в результате порыва канализационного коллектора начало топить подвалы многоэтажных домов. Все происходящее сняли на видео.

"Затоплены дома по улице Абая. Три дома стоят полностью в воде", — рассказал автор видео.

На публикацию отреагировало ТОО "Кызылжар су". Здесь подтвердили, что произошло повреждение канализационного коллектора в районе улицы Абая, 86.

В настоящее время организована перекачка канализационных стоков. На месте работают четыре аварийные бригады из 16 человек. Задействовано необходимое оборудование и техника.

"Утром будет проведено обследование для уточнения причины. Мы приложим максимум усилий, чтобы восстановительная операция заняла как можно меньше времени. Приносим извинения за временные неудобства", — отмечается в сообщении коммунального предприятия.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Петропавловск Казахстан 🇰🇿 СКО (@obovsempetropavlovsk)

Самое читаемое

Наверх