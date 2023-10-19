Улицы и подвалы домов затопило канализационными стоками в Петропавловске

Повреждение одного из канализационных коллекторов произошло в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz.

Информация о коммунальной аварии появилась на странице obovsempetropavlovsk в Instagram. Отмечается, что в результате порыва канализационного коллектора начало топить подвалы многоэтажных домов. Все происходящее сняли на видео.

"Затоплены дома по улице Абая. Три дома стоят полностью в воде", — рассказал автор видео.

На публикацию отреагировало ТОО "Кызылжар су". Здесь подтвердили, что произошло повреждение канализационного коллектора в районе улицы Абая, 86.

В настоящее время организована перекачка канализационных стоков. На месте работают четыре аварийные бригады из 16 человек. Задействовано необходимое оборудование и техника.

"Утром будет проведено обследование для уточнения причины. Мы приложим максимум усилий, чтобы восстановительная операция заняла как можно меньше времени. Приносим извинения за временные неудобства", — отмечается в сообщении коммунального предприятия.