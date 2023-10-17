Улицу в честь пожарного Аскара Забикулина открыли в Астане

В преддверии Дня спасателя в микрорайоне Уркер Астаны открыли улицу, названную в честь пожарного Аскара Забикулина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны.

Одна из столичных улиц отныне будет носить имя пожарного Аскара Забикулина. Он спас троих людей при пожаре, а затем скончался от полученных тяжелых травм в больнице.

На открытии улицы родственники, супруга, двое детей Аскара Забикулина, ветераны органов гражданской защиты, руководство, ветераны и личный состав ДЧС посадили деревья.

Сегодня также была установлена памятная табличка.

"Верность служебному долгу, любовь к профессии, твердость характера и отзывчивость - это были качества Аскара Забикулина. Его смелые и героические поступки и память о нем навсегда останутся в нашей памяти", - подчеркнули в столичном ДЧС.

Отмечается, что Аскар Забикулин был помощником оперативного дежурного Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны. Столичную улицу назвали его именем по поручению Главы государства решением маслихата города Астаны от 19 января 2023 года.