Улитки "вмешались" в выборы в Бельгии

Улитки создали проблемы для потенциальных избирателей в Бельгии, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Моллюски стали употреблять в пищу повестки на выборы в Европарламент, которые местным жителям рассылают по почте.

Больше всего от действий брюхоногих пострадали избиратели в сельской местности и зеленых зонах городов, чьи почтовые ящики находятся на улице. Сообщается, что картон повесток привлекает улиток, а те, в свою очередь, оставляют на нем пятна и дыры. С таким документом уже невозможно проголосовать.

Для получения новой повестки гражданам необходимо явиться в здание коммунального совета, а уже после отправиться на избирательный участок. Об этом сообщает бельгийская радиостанция Premiere.

Участие в выборах обязательно под угрозой штрафа – до 80 евро за первый пропуск и до двух тысяч евро для пропустивших более четырех выборов любого уровня. На избирательные участки граждан не приглашают, а вызывают с помощью повестки.