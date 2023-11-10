Уличный светофор попытались украсть двое жителей Темиртау
Сегодня, 08:36
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Сегодня, 08:36Сегодня, 08:36
76Фото: Polisia.kz
Двое жителей Темиртау пытались украсть светофор, но их заметили полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщается, что поздним вечером двое жителей Темиртау 22 и 35 лет в состоянии алкогольного опьянения попытались украсть светофор. Полицейские заметили, как один из них вскарабкался на столб и пытался дотянуться до светофора, а второй поддерживал его.
Мужчин задержали. Позже они пояснили, что хотели украсть светофор, чтобы разобрать его и найти что-то ценное, что можно было бы продать или сдать на металлолом.
Ведётся досудебное расследование по статье 24-188 Уголовного кодекса РК “Покушение на кражу”.
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