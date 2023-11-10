Уличный светофор попытались украсть двое жителей Темиртау

Двое жителей Темиртау пытались украсть светофор, но их заметили полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, что поздним вечером двое жителей Темиртау 22 и 35 лет в состоянии алкогольного опьянения попытались украсть светофор. Полицейские заметили, как один из них вскарабкался на столб и пытался дотянуться до светофора, а второй поддерживал его.

Мужчин задержали. Позже они пояснили, что хотели украсть светофор, чтобы разобрать его и найти что-то ценное, что можно было бы продать или сдать на металлолом.

Ведётся досудебное расследование по статье 24-188 Уголовного кодекса РК “Покушение на кражу”.