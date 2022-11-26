Уличных музыкантов из России незаконно оштрафовали в Атырау

Фото: "Акжайык"

Административный суд Атырау рассмотрел жалобу уличных музыкантов из России и признал действия сотрудников полиции незаконными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Акжайык".

Инцидент произошёл в середине октября на набережной Атырау. Приехавшие из России Владислав Подгорный и Никита Евсеев пели под гитару, а полицейский патруль оформил их по 449-й статье Административного кодекса (Приставание в общественных местах).

Историей заинтересовался адвокат Нурлан Жолболов, который оказал парням бесплатную юридическую помощь и представлял их интересы в суде.

В ходе заседаний суда (их было два по количеству "нарушителей") выявлен ряд процессуальных нарушений. Например, стражи порядка неправильно применили часть 449-й статьи, не выдали копию протокола, не разъяснили прав, не предоставили адвоката. А объяснительная от потерпевшего, к которому якобы приставали музыканты, появилась в деле уже после оформления иностранцев.

Суд признал незаконным привлечение к ответственности музыкантов, с которых сняли наложенный штраф.

"В суде справедливость восторжествовала, из-за юридически безграмотных полицейских, которые не умеют грамотно оформить правонарушение. Данная статья вообще не может относиться к уличным музыкантам, иначе с таким же успехом под неё можно подогнать любой концерт под открытым небом", - прокомментировал решение суда адвокат Жолболов.