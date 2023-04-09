Укладывала детей спать подзатыльниками: в Павлодаре уволили воспитателя

Фото: afisha.ru

В Сети появилось видео, где воспитательница демонстрирует "недопустимо жёсткие методы" поддержания дисциплины в детском саду Павлодара, передаёт BaigeNews.kz.

На кадрах, опубликованных пабликом pavlodar_anonimno, видно, как женщина во время тихого часа, уткнувшись в телефон, не глядя раздаёт подзатыльники малышам, не желающим спать. В подписи к видео говорится, что инцидент заснят в городском ясли-саду №28.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анонимно Павлодар (@pavlodar_anonimno)

Произошедшее прокомментировали в отделе образования.

"7 апреля 2023 года отделом образования города Павлодара проведено служебное разбирательство с выездом в ясли-сад №28 по факту грубого обращения с детьми воспитателя детского сада. По итогам расследования, в соответствии с подпунктом 14 пункта 1 статьи 52 Трудового Кодекса РК воспитатель уволена по отрицательным мотивам", — сообщили в ведомстве.

Также за ослабление контроля за работой воспитателей наказана и руководитель дошкольной организации.