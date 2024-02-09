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Ухудшение погодных условий: глава МЧС обратился к казахстанцам

Сегодня, 17:59
АВТОР
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ortcom.kz Сегодня, 17:59
Сегодня, 17:59
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Фото: ortcom.kz

В МЧС призывают в период штормовых предупреждений и при ухудшении метеоусловий не выезжать за пределы населенных пунктов, воздержаться от пеших переходов на дальние расстояния, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

"С 7 по 9 февраля спасательными подразделениями по республике из снежных заносов спасено и эвакуировано 1 426 граждан и вызволено 64 транспортных средств", - министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов. 

Министр обратился к гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности в зимний период, в том числе на автодорогах.

"Хочу обратиться к нашим гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности в зимний период, в том числе на автодорогах. Прошу не игнорировать специальные сообщения и уведомления 112. Категорически призываю в период штормовых предупреждений и при ухудшении метеоусловий не выезжать за пределы населенных пунктов, воздержаться от пеших переходов на дальние расстояния", - сказал министр.

Почти во всех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.

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