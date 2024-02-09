Ухудшение погодных условий: глава МЧС обратился к казахстанцам
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В МЧС призывают в период штормовых предупреждений и при ухудшении метеоусловий не выезжать за пределы населенных пунктов, воздержаться от пеших переходов на дальние расстояния, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.
"С 7 по 9 февраля спасательными подразделениями по республике из снежных заносов спасено и эвакуировано 1 426 граждан и вызволено 64 транспортных средств", - министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов.
Министр обратился к гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности в зимний период, в том числе на автодорогах.
"Хочу обратиться к нашим гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности в зимний период, в том числе на автодорогах. Прошу не игнорировать специальные сообщения и уведомления 112. Категорически призываю в период штормовых предупреждений и при ухудшении метеоусловий не выезжать за пределы населенных пунктов, воздержаться от пеших переходов на дальние расстояния", - сказал министр.
Почти во всех регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение.
Самое читаемое
- Во время операции скончался известный казахстанский бизнесмен Игорь Мажинов
- Полет российского истребителя над ЗКО возмутил жителей региона
- Мать убила двоих малолетних детей в Туркестане - Закиева
- Массу нарушений в сфере ветеринарии выявили в Павлодарской области
- Кайрат Сатыбалды вернул ещё 44,6 млрд тенге