Ухудшение качества воздуха ожидается в столице и ещё трёх городах Казахстана

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По прогнозам "Казгидромета", 17 июня неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Усть-Каменогорске, Риддере, Алматы и Астане передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в субботу в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Жителям этих населённых пунктов 17 июня специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Как отмечают синоптики, в центре и на юге страны сохраняется погода без осадков. В западных и северных регионах Казахстана пройдут кратковременные дожди с грозами, на западе страны прогнозируется град. На большей части республики сохраняется усиление ветра.

Днём на большей части области Улытау, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Туркестанской, на юге Актюбинской, Атырауской областей сохраняется сильная жара.

В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Северо-Казахстаской, Акмолинской, Актюбинской, Мангыстауской, Восточно-Казахстанской, в области Абай, Жетісу, на севере, в центре Алматинской, на севере, западе Павлодарской, на юге, востоке Западно-Казахстанской, на севере, востоке, юге Атырауской, на юге, в центре области Улытау, Карагандинской, в южной половине Костанайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.