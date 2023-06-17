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Ухудшение качества воздуха ожидается в столице и ещё трёх городах Казахстана
По прогнозам "Казгидромета", 17 июня неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Усть-Каменогорске, Риддере, Алматы и Астане передаёт BaigeNews.kz.
Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в субботу в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.
Жителям этих населённых пунктов 17 июня специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
Как отмечают синоптики, в центре и на юге страны сохраняется погода без осадков. В западных и северных регионах Казахстана пройдут кратковременные дожди с грозами, на западе страны прогнозируется град. На большей части республики сохраняется усиление ветра.
Днём на большей части области Улытау, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской, Туркестанской, на юге Актюбинской, Атырауской областей сохраняется сильная жара.
В Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской, Северо-Казахстаской, Акмолинской, Актюбинской, Мангыстауской, Восточно-Казахстанской, в области Абай, Жетісу, на севере, в центре Алматинской, на севере, западе Павлодарской, на юге, востоке Западно-Казахстанской, на севере, востоке, юге Атырауской, на юге, в центре области Улытау, Карагандинской, в южной половине Костанайской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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