Ухудшение качества воздуха 6 июля ожидается в двух городах Казахстана

Фото: Skitterphoto/pixabay

По прогнозам "Казгидромета", 6 июля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в двух городах Казахстана: Актобе и Атырау , передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в четверг в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

В Актобе ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду. Днём сильная жара 33-35 градусов. Ночью малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха 19-21 тепла. Метеорологические условия будут способствовать накоплению веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

В Атырау переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный ночью 0-5, днём 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23-25 тепла, днем сильная жара 37-39 градусов. Ночью малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха 24-26 тепла.

Метеорологические условия будут способствовать ночью накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Жителям этих городов специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в День столицы.