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  • Ухудшение качества воздуха 6 июля ожидается в двух городах Казахстана
Skitterphoto/pixabay Сегодня, 08:48
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Сегодня, 08:48
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Фото: Skitterphoto/pixabay

Ухудшение качества воздуха 6 июля ожидается в двух городах Казахстана

По прогнозам "Казгидромета", 6 июля  неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в двух городах Казахстана: Актобе и Атырау , передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в четверг в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.  

В Актобе ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер северный, северо-восточный 3-8 метров в секунду. Днём сильная жара 33-35 градусов. Ночью малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха 19-21 тепла. Метеорологические условия будут способствовать накоплению веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. 

В Атырау переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-восточный ночью 0-5, днём 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23-25 тепла, днем сильная жара  37-39 градусов. Ночью малооблачно, без осадков. Ветер северный, северо-восточный  2-7 метров в секунду. Температура воздуха  24-26 тепла.
Метеорологические условия будут способствовать ночью накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.  В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха.

Жителям этих городов специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в День столицы.

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Сегодня, 08:48
459
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