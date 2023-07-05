Какой будет погода в День столицы в Казахстане

Синоптики представили прогноз опасных явлений погоды на территории Казахстана на 6 июля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

"Циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы будут определять погоду на большей части РК, ожидаются дожди, на востоке, юго-востоке сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром. По республике ожидается усиление ветра, на юге – пыльная буря", - говорится в прогнозе.

На большей части Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, на юге Мангистауской и Костанайской областей ожидается сильная жара.

На большей части Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской, Мангистауской, на юге области Ұлытау, Костанайской, Актюбинской, Карагандинской областей, на западе Атырауской, на северо-западе области Жетісу, на севере, западе Павлодарской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.