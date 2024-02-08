Угрозы схода повторной оплывины нет – ДЧС Алматы

В Медеуском районе Алматы работает специальная комиссия, обследующая территории склона на предмет безопасности и устойчивости, передаёт BaigeNews.kz.

В состав комиссии вошли специалисты ДЧС, Казселезащиты, акимата города.

"По состоянию на 15:00 комиссия по итогам проведённого обследования склона заключила, что опасности, в виде повторной оплывины для жителей близлежащих домов нет. По оценкам специалистов, 8 февраля свыше 3000 кубометров оплывины сошло. Дополнительно 300-400 кубометров свободной массы имеется в верхней части, которая силами специалистов подвергается очистке и параллельному безопасному спуску", - уточнили в ДЧС.

Членами комиссии продолжается работа по установлению причин произошедшего.

Как ранее отмечал аким Медеуского района Алматы Еркебулан Оразалин, имеется несколько вероятных причин схода оплывины на дома.

По версии ДЧС Алматы, одна из предварительных причин произошедшего – это переувлажнение грунта по причинам техногенного характера. По линии Казселезащиты имеются предположения о том, что одна из причин – это подземная водопроводная труба, построенная хозяйственным способом жителями верхней линии домов. Наряду с этим среди возможных версий – неправильно установленная труба ливнёвой канализации жителями верхней линии домов, а также септики, которые обеспечивают сброс жидкости в обрыв в горной местности.

Расследование продолжается.