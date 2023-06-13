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Угрозы населённым пунктам нет — глава МЧС о пожаре в области Абай
В МЧС Казахстана заявили об отсутствии угрозы населённым пунктам Абайской области, где бушует лесной пожар, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает пресс-служба МЧС, министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов провёл аэровизуальное обследование на территории ГЛПР "Семей орманы", проконтролировал организацию защиты населённых пунктов от природного пожара.
"На сегодняшний день угрозы нет. Глава МЧС подчеркнул, что все силы и средства продолжают работу по недопущению перехода лесных пожаров на населённые пункты. Также поручил обеспечить эффективное применение группировки сил и средств", — указывается в сообщении.
В настоящее время в тушении лесного пожара задействовано более 1900 человек, порядка 360 единиц техники МЧС, комитета лесного хозяйства, местных исполнительных органов и министерства обороны. С начала пожара всего осуществлено 1 526 сбросов воды объёмом 4 486 тонн.
Тушение пожара осложняется высоким температурным фоном от +27 до +32 градусов, большой площадью горения и скоростью ветра с севера и северо-восточного направления до 14 м/с, днём с порывами до 20 м/с.
По прогнозу "Казгидромета", в ближайшие трое суток ожидается погода без осадков, ветер с порывами до 28 м/с.
"Вместе с тем, 13 июня наблюдалась угроза распространения пожара в направлении Семея. Благодаря оперативно принятым мерам распространение остановлено в 30 километрах от города", — отметили в МЧС.
Как сообщает пресс-служба акимата Абайской области, из-за сильного задымления от лесного пожара жители сёл Талица, Половинки и Булак эвакуированы и временно размещены в общежитиях колледжей в Семее. В трёх эвакуационных пунктах размещено 189 человек, в то время как в Семее оснащено девять пунктов, способных принять 800 эвакуированных.
Среди эвакуированных 28 детей, для которых были организованы бесплатные поездки в биоцентр, городские музеи и развлекательные центры. В общежитии в две смены дежурят медики из Семейской железнодорожной больницы. Предоставляются лекарства для тех, кто забыл их дома в спешке.
Аким области Абай Нурлан Уранхаев посетил эвакуационные пункты, рассказав сельчанам о текущей ситуации с пожаром.
"Населённым пунктам огонь не угрожает. Эвакуировать вас пришлось только из-за сильного задымления. Борьба с пожаром продолжается. Конечно, осложняют ситуацию порывы ветра", — пояснил аким.
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