Угрозы и кража 25 айфонов: в Павлодаре задержали подозреваемых

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В Павлодаре задержали подозреваемых в разбойном нападении на пародавца магазина и хищении 25 айфонов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление полиции Павлодарской области.

"В результате проведённых разыскных мероприятий, оперативниками установлены и задержаны двое подозреваемых, 1991 и 1994 годов рождения, оба жители города Экибастуза", — сообщил начальник департамента полиии региона Василий Скляр.

В полиции уточнили, подозреваемые водворены в ИВС управления полиции города. Расследование продолжается.

Напомним, 22 декабря 2022 года в салоне сотовой связи, расположенном в одном из торговых домов по улице Камзина, неизвестный мужчина, угрожая ножом продавцу, связав ей руки и ноги, открыто завладел сотовыми телефонами марки "Айфон" в количестве 25 штук и денежными средствами в сумме более 305 тысяч тенге. Общая сумма ущерба составила порядка 12 млн. тенге.

Полицией по факту разбоя, совершённого в особо крупном размере, проводится досудебное расследование по статье 192 части 4 пункта 2 УК РК.