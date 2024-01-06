Угрозу взрыва цистерны с бензином предотвратили пожарные и полицейские в ВКО
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Пожарные и полицейские предотвратили возможную угрозу взрыва цистерны с бензином в ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.
Вечером 5 января в полицию Аягузского района поступило сообщение от 42-летнего местного жителя, о том что в селе Актогай произошло возгорание автоцистерны КамАЗа.
Опасный участок был оцеплен и эвакуировано 52 жителя ближайших домов, 20 из которых - дети.
"Установлено, что в бензовозе находилось 20 тонн горючего, в связи с чем существовала угроза взрыва цистерны. Для тушения загоревшегося бензовоза была использована пенная атака. Пожар ликвидирован в 20:30. Жертв и пострадавших нет. Устанавливается причина возгорания. Совместные усилия в условиях опасности, правильные решения и верные действия сотрудников уполномоченных органов, действовавших плечом к плечу, привели к победе над пламенем", — говорится в сообщении.
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