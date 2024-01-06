Угрозу взрыва цистерны с бензином предотвратили пожарные и полицейские в ВКО

Пожарные и полицейские предотвратили возможную угрозу взрыва цистерны с бензином в ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

Вечером 5 января в полицию Аягузского района поступило сообщение от 42-летнего местного жителя, о том что в селе Актогай произошло возгорание автоцистерны КамАЗа.

Опасный участок был оцеплен и эвакуировано 52 жителя ближайших домов, 20 из которых - дети.