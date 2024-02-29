Угрозу схода снежных лавин обнаружили в области Жетысу

В области Жетысу провели аэровизульные обследования горного хребта Алатау, передаёт BaigeNews.kz.

Для осмотра состояния морено-ледниковых комплексов, моренных озер, лавиноопасных и оползнеопасных участков сотрудники ДЧС региона совместно со специалистами ГУ "Казселезащита" провели обследования по бассейнам рек Кора, Чажа, Коктал, Коксу, Осек, Тышкан, Коргас, Аксу, Бүйен, Баскан, Саркан и Лепсы.

"В высокогорье имеются самопроизвольные сходы снежных лавин до берегов русел рек, однако перекрытие русел не обнаружено. Пропуски воды по рекам свободны, заторов не наблюдается. Оползневые явления не выявлены. Моренные озёра находятся в зимнем режиме", - сообщили в ДЧС.

Снежный покров на высоте 2 000 метров над уровнем моря составляет до 50 сантиметров, на высоте 3 000 метров и более - от 100 до 150 сантиметров.