Угрозу подтопления жилых домов ликвидируют в ВКО

В селе Каратогай Курчумского района ВКО после резкого потепления и дождей потоки талой воды с горных склонов создали угрозу подтопления домов, передаёт BaigeNews.kz.

Благодаря оперативным действиям местных властей и дорожных служб ситуацию удалось взять под контроль.

По информации акимата, все потенциально опасные зоны вокруг села укреплены мешками с песком. В этой работе задействовано 40 человек из числа сотрудников местных учреждений и 25 человек из войсковой части №68303.