Угрозу подтопления жилых домов ликвидируют в ВКО
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В селе Каратогай Курчумского района ВКО после резкого потепления и дождей потоки талой воды с горных склонов создали угрозу подтопления домов, передаёт BaigeNews.kz.
Благодаря оперативным действиям местных властей и дорожных служб ситуацию удалось взять под контроль.
По информации акимата, все потенциально опасные зоны вокруг села укреплены мешками с песком. В этой работе задействовано 40 человек из числа сотрудников местных учреждений и 25 человек из войсковой части №68303.
"Для устранения угрозы подтопления домов в Калгутинском сельском округе на очистку и расширение канав в селе Каратогай направлены трактор и экскаватор. В селе находятся заместитель акима района и руководитель отдела по чрезвычайным ситуациям", – говорится в сообщении акимата района.
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