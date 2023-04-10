"Угрожали ножом" - о вымогательстве 5 миллионов тенге заявил житель Туркестанской области

Фото: polisia.kz

Полицейские Туркестанской области установили молодых людей, подозреваемых в вымогательстве, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. В полицию с заявлением обратился житель города Ленгера. Потерпевший сообщил, что неизвестные лица, угрожая ножом и применив физическую силу, вымогали пять миллионов тенге.

"Данный факт полицейские зарегистрировали по части 3 статьи 194 УК РК “Вымогательство” и приступили к установлению подозреваемых. На раскрытие преступления и задержание подозреваемых ориентировали следственно-оперативную группу и опытных сотрудников УБОП ДП области. В Толебийском районе при получении пяти миллионов тенге полицейские задержали двух молодых людей. Ими оказались жители Толебийского района, один из которых ранее судим", - говорится в сообщении департамента.

При проверке в качестве вещественных доказательств оперативники изъяли у них денежные средства потерпевшего. Также в доме одного из подозреваемых полицейские обнаружили шесть патронов.

Назначена соответствующая экспертиза. По факту вымогательства проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность подозреваемых к другим преступлениям.