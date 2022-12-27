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  • Угрожал ножом и связал продавца: дерзкое ограбление магазина совершено в Павлодаре
ryazpressa.ru Сегодня, 10:26
84
Сегодня, 10:26
84
Фото: ryazpressa.ru

Угрожал ножом и связал продавца: дерзкое ограбление магазина совершено в Павлодаре

Угрожая ножом, павлодарец связал продавца и украл телефоны с крупной суммой денег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Утром 22 декабря в салоне сотовой связи, расположенном в одном из торговых домов Павлодара, неизвестный мужчина, угрожая ножом продавцу, связал ей руки и ноги, после же открыто завладел 25 мобильными телефонами, а также суммой более 305 тысяч тенге. Общая сумма ущерба составила порядка 12 млн тенге.

"Полицией по данному факту начато досудебное расследование по статье 192 части 4 пункта 2 УК Республики Казахстан. Проводятся розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.

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#Павлодар #ограбление
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:26
84
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