Угрожал ножом и связал продавца: дерзкое ограбление магазина совершено в Павлодаре

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Угрожая ножом, павлодарец связал продавца и украл телефоны с крупной суммой денег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Утром 22 декабря в салоне сотовой связи, расположенном в одном из торговых домов Павлодара, неизвестный мужчина, угрожая ножом продавцу, связал ей руки и ноги, после же открыто завладел 25 мобильными телефонами, а также суммой более 305 тысяч тенге. Общая сумма ущерба составила порядка 12 млн тенге.