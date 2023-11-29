Угрожал и преследовал: алматинца задержали за распространение порнографии

38-летнего алматинца подозревают в распространении порнографических материалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением в полицию обратилась одна из участниц видеозаписей, которые подозреваемый выкладывал в популярные социальные сети.

По словам потерпевшей, мужчина угрожал ей и постоянно преследовал.