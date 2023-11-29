Угрожал и преследовал: алматинца задержали за распространение порнографии
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38-летнего алматинца подозревают в распространении порнографических материалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
С заявлением в полицию обратилась одна из участниц видеозаписей, которые подозреваемый выкладывал в популярные социальные сети.
По словам потерпевшей, мужчина угрожал ей и постоянно преследовал.
"В ходе ОПМ “Hi Tech” сотрудниками Cyberpol за распространение порнографических материалов в Интернете задержан гражданин В., 1985 года рождения, у которого при санкционированном обыске обнаружены видеоматериалы и жёсткие диски с видеозаписью порнографического характера. Вещественные доказательства изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, зарегистрированным в едином реестре досудебного расследования по статье 311 УК РК - “Незаконное распространение порнографических материалов или предметов” и статье 147 УК РК - “Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите”, – сообщил замначальника департамента полиции Алматы Дидар Аханов.
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