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Угрожал и преследовал: алматинца задержали за распространение порнографии

Сегодня, 17:46
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 17:46
Сегодня, 17:46
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Фото: polisia.kz

38-летнего алматинца подозревают в распространении порнографических материалов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С заявлением в полицию обратилась одна из участниц видеозаписей, которые подозреваемый выкладывал в популярные социальные сети.

По словам потерпевшей, мужчина угрожал ей и постоянно преследовал.

"В ходе ОПМ “Hi Tech” сотрудниками Cyberpol за распространение порнографических материалов в Интернете задержан гражданин В., 1985 года рождения, у которого при санкционированном обыске обнаружены видеоматериалы и жёсткие диски с видеозаписью порнографического характера. Вещественные доказательства изъяты и приобщены к материалам уголовного дела, зарегистрированным в едином реестре досудебного расследования по статье 311 УК РК - “Незаконное распространение порнографических материалов или предметов” и статье 147 УК РК - “Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите”, – сообщил замначальника департамента полиции Алматы Дидар Аханов.

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