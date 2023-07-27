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  • Угроза селя: туристов и жителей Алматы просят не ходить в горы
pixabay.com Сегодня, 15:27
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Сегодня, 15:27
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Фото: pixabay.com

Угроза селя: туристов и жителей Алматы просят не ходить в горы

Ограничить выходы в горы 28 и 29 июля июля просят жителей и гостей Алматы и Алматинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона. 

"28 июля днём, 29 июля ночью в горных районах Алматинской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер западный, северо-западный, временами порывы 23-28 метров в секунду. ДЧС рекомендует гражданам ограничить выходы в горы", - говорится в сообщении ведомства. 

В ДЧС напомнили правила поведения в селеопасных районах:

  • постоянно следите за сообщениями средств массовой информации об обстановке в горах;
  • покиньте селеопасное русло, если в верховьях селеопасного бассейна наблюдается интенсивный ливневый дождь;
  • не останавливайтесь вблизи отвесных скал и крутых склонов, так как от сотрясения при прохождении селя может произойти обвал или камнепад;
  • не останавливайтесь на отдых и не разбивайте палаточный лагерь вблизи селеопасных русел, на озёрных перемычках (дамбах) и под ними;
  • при обнаружении признаков селевого потока немедленно отойдите как можно дальше от русла вверх по горным склонам.
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Сегодня, 15:27
225
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