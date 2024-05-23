Астанчанка угнала машину и попала на камеры видеонаблюдения
Вчера, 13:22
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Вчера, 13:22Вчера, 13:22
396Фото: polisia.kz
С заявлением в управление полиции района Байконыр обратился житель города и сообщил об угоне автомобиля марки Seat Toleda, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Мужчина припарковал автомашину в соседнем дворе. При этом ключ зажигания оставил в замке.
На розыск угнанной автомашины и задержание угонщика был ориентирован личный состав столичной полиции.
"При проведении оперативно-розыскных мероприятий, полицейскими установлено, что к угону причастна 32-летняя жительница столицы. При просмотре камер видеонаблюдения полицейские вышли на след угонщицы. Автомашина была найдена брошенной возле остановки по улице Кравцовой", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
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