Астанчанка угнала машину и попала на камеры видеонаблюдения

С заявлением в управление полиции района Байконыр обратился житель города и сообщил об угоне автомобиля марки Seat Toleda, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчина припарковал автомашину в соседнем дворе. При этом ключ зажигания оставил в замке.

На розыск угнанной автомашины и задержание угонщика был ориентирован личный состав столичной полиции.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий, полицейскими установлено, что к угону причастна 32-летняя жительница столицы. При просмотре камер видеонаблюдения полицейские вышли на след угонщицы. Автомашина была найдена брошенной возле остановки по улице Кравцовой", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело.