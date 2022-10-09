Уголовные дела начали возбуждать в Беларуси из-за повышения цен на продукты

Первое уголовное дело возбудили в Беларуси из-за повышения цен на продукты. С 6 октября президент Лукашенко запретил менять ценники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал Беларусь 1.

Комитет госконтроля проводит масштабный мониторинг ситуации по стране. Уже установлено два подтвержденных факта поднятия ценников.

"Во время контрольных мероприятий в Лиде выяснилось, что один из магазинов продавал колбасные изделия по цене выше той, что была указана в документах на 6 октября. В Могилёвской области принято решение о возбуждении уголовного дела. Одно из бобруйских предприятий с января по август поставляло в учреждения образования и здравоохранения региона овощи с оптовой наценкой по отдельным позициям до 600 процентов", - говорится в сюжете.

В отношении директора предприятия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 426 Уголовного кодекса Республики Беларусь - превышение власти или служебных полномочий. Государству причинен вред в крупном размере - более 10 тысяч белорусских рублей.