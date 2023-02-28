Уголовную ответственность для коллекторов предлагают ввести в Казахстане

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В Казахстане предлагают ужесточить наказание для коллекторов. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, в ведомство поступает большое количество обращений от граждан, которые недовольны работой специалистов по возврату просроченной задолженности. И новый законопроект, ужесточающий их работу, внесён в мажилис.

“За два последних года мы достаточно жёстко подходили в отношении надзора коллекторских организаций. Была прекращена деятельность 37 субъектов коллекторского рынка. В 2021 году ввели определённые ограничения в части обязательной аудиофиксации взаимодействия с заёмщиками, ввели запрет на взаимодействие коллекторов с третьими лицами – работодателями, родственниками. Это всё было ограничено. Но мы считаем, что нужны дополнительные ограничения. У нас уже подготовлен блок законодательных поправок по коллекторам в части усиления их административной и уголовной ответственности", — сообщил Нурлан Абдрахманов на брифинге в СЦК.

Он подчеркнул, что работа Агентства по регулированию и развитию финансового рынка в отношении коллекторских агентств будет направлена на защиту прав заёмщиков.