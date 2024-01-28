Уголовное дело завели на жителя Акмолинской области за убийство косули

Досудебное расследование началось в отношении сельчанина, который застрелил косулю, забредшую в село в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД



Полицейские установили, что 26 января житель села Урюпинка, находясь у себя дома, увидел в окно трёх сибирских косуль. Они забрели в село и находились на территории соседнего дома.

Мужчина несколько раз выстрелил в диких животных из хранящегося дома ружья марки ТОЗ. В результате одна особь погибла, другие сумели убежать. Сельчанин отнёс тушу в хозяйственные постройки для разделывания, однако был задержан полицейскими.