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Уголовное дело завели на жителя Акмолинской области за убийство косули

Сегодня, 16:28
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МВД РК Сегодня, 16:28
Сегодня, 16:28
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Фото: МВД РК

Досудебное расследование началось в отношении сельчанина, который застрелил косулю, забредшую в село в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД 
 
Полицейские установили, что 26 января житель села Урюпинка, находясь у себя дома, увидел в окно трёх сибирских косуль. Они забрели в село и находились на территории соседнего дома. 

Мужчина несколько раз выстрелил в диких животных из хранящегося дома ружья марки ТОЗ.  В результате одна особь погибла, другие сумели убежать. Сельчанин отнёс тушу в хозяйственные постройки для разделывания, однако был задержан полицейскими. 

"По факту незаконной охоты полицейские начали досудебное производство. Так же на экспертизу направлено оружие, которое по словам мужчины ему досталось от отца, но соответствующим образом не зарегистрировано в полиции.  По результатам экспертиз следователями будет принято окончательное процессуальное решение", — говорится в сообщении.

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