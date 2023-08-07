Уголовное дело возбудили из-за гибели ребенка в поезде по дороге в детский лагерь
Сегодня, 14:13
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Сегодня, 14:13Сегодня, 14:13
322Фото: Tengri Travel
Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в поезде по пути в лагерь в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.
Управлением образования Атырауской области совместно с компетентными органами создана комиссия, которая проверит все обстоятельства данного трагического случая.
В управлении добавили, что питание у группы детей было самостоятельное.
"На данный момент тело ребенка направлено судебно-медицинскую экспертизу, возбуждено уголовное дело", – рассказали в ведомстве.
Управлением образования семье погибшего ребенка будет оказана вся необходимая помощь.
Напомним, что мальчик скончался в поезде Атырау - Астрахань.
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