Уголовное дело возбудили из-за гибели ребенка в поезде по дороге в детский лагерь

Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в поезде по пути в лагерь в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.

Управлением образования Атырауской области совместно с компетентными органами создана комиссия, которая проверит все обстоятельства данного трагического случая.

В управлении добавили, что питание у группы детей было самостоятельное.

"На данный момент тело ребенка направлено судебно-медицинскую экспертизу, возбуждено уголовное дело", – рассказали в ведомстве.

Управлением образования семье погибшего ребенка будет оказана вся необходимая помощь.

Напомним, что мальчик скончался в поезде Атырау - Астрахань.