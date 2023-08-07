  • 7 Августа, 15:23
  • BAIGENEWS

Уголовное дело возбудили из-за гибели ребенка в поезде по дороге в детский лагерь

Сегодня, 14:13
АВТОР
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Tengri Travel Сегодня, 14:13
Сегодня, 14:13
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Фото: Tengri Travel

Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в поезде по пути в лагерь в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz

Управлением образования Атырауской области совместно с компетентными органами создана комиссия, которая проверит все обстоятельства данного трагического случая.

В управлении добавили, что питание у группы детей  было самостоятельное.

"На данный момент тело ребенка направлено судебно-медицинскую экспертизу, возбуждено уголовное дело", – рассказали в ведомстве. 

Управлением образования семье погибшего ребенка будет оказана вся необходимая помощь.

Напомним, что мальчик скончался в поезде Атырау - Астрахань.

 

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