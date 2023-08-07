Ехавший в детский лагерь в поезде ребенок скончался
Сегодня, 10:04
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Сегодня, 10:04Сегодня, 10:04
141Фото: Sputnik Қазақстан
Ребенок умер в поезде Атырау - Астрахань, передаёт BaigeNews.kz.
В КТЖ сообщили, что мальчик ехал в лагерь вместе с другими детьми и вожатыми.
Питание у группы было самостоятельное. После отправления, через 1,5 часа, ребенок почувствовал недомогание. КТЖ заявили, что поездная бригада действовала согласно инструкции, вызвали скорую помощь, которая прибыла на станцию Нарын. Приехавшие медработники констатировали смерть.
Причины смерти будут известны после проведения экспертизы.
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