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Уголовное дело после публикации в соцсетях завели о жестоком обращении с животными
Уголовное дело завели в Алматинской области по факту жестокого обращения с животными после публикации в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.
На видео, опубликованном в Facebook, несколько собак находятся в клетках в помещении, которое автор видеоролика называет "бойней".
"Собака с отлова. Это бойня, это точно бойня. Вот верёвки висят. Что тут непонятного. Тут они их режут", - говорится в видеоролике.
В полиции сообщили, что факт организации бойни проверят и возбудили уголовное дело.
"Данный факт зарегистрирован в управлении полиции Карасайского района Алматинской области по статье 316 части 1 УК РК - "Жестокое обращение с животными". Началась проверка", - рассказали в полиции.
О результатах расследования будет сообщено дополнительно.
Ранее жестокое обращение с котёнком попало на видео в Мангистауской области. Пассажир легкового автомобиля выбросил котёнка из окна во время движения машины. Котёнок чудом успел выбежать из-под колёс ехавшего следом грузовика. Однако животное сбил другой движущийся по трассе автомобиль.
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