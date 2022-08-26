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кадр из видео Сегодня, 12:46
202
Фото: кадр из видео

Уголовное дело после публикации в соцсетях завели о жестоком обращении с животными

Уголовное дело завели в Алматинской области по факту жестокого обращения с животными после публикации в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

На видео, опубликованном в Facebook, несколько собак находятся в клетках в помещении, которое автор видеоролика называет "бойней".

"Собака с отлова. Это бойня, это точно бойня. Вот верёвки висят. Что тут непонятного. Тут они их режут", - говорится в видеоролике.

В полиции сообщили, что факт организации бойни проверят и возбудили уголовное дело.

"Данный факт зарегистрирован в управлении полиции Карасайского района Алматинской области по статье 316 части 1 УК РК - "Жестокое обращение с животными". Началась проверка", - рассказали в полиции.

О результатах расследования будет сообщено дополнительно.

Ранее жестокое обращение с котёнком попало на видео в Мангистауской области. Пассажир легкового автомобиля выбросил котёнка из окна во время движения машины. Котёнок чудом успел выбежать из-под колёс ехавшего следом грузовика. Однако животное сбил другой движущийся по трассе автомобиль.

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#уголовное дело #животные #собака
Сегодня, 12:46
202
Журналист

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