Уголовное дело по факту прорыва дамбы завели в Актюбинской области

В Айтекебийском районе Актюбинской области 30 марта 2024 года из-за паводков произошёл прорыв дамбы плотины "Щербаковское". Прокуратурой зарегистрировано уголовное дело по данному факту, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

В связи с угрозой подтопления местными исполнительными и уполномоченными органами района принято решение об эвакуации жителей села им. Т.Жургенова.

Всего эвакуировано 927 человек (из них 215 детей) из 178 дворов, подтоплены 78 дворов, при этом 10 домов разрушены.

Из-за прорыва плотины пойма реки Иргиз вышла из своего русла.

Повреждены линии электроснабжения и газоснабжения, в связи с чем село им. Т.Жургенова осталось без электричества, воды и газа.

"Плотина "Щербаковское" находится на балансе ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области". В 2023 году на основании договора государственных закупок, заключенного между ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области" (заказчик) и ПК "СК Гранд Канал" (подрядчик) проведены и завершены ремонтные работы плотины и объект принят в эксплуатацию. Однако, в паводковый период принятый заказчиком и сданный подрядчиком объект не выполнил свою основную функцию, что повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам жителей, а также организациям села им. Т.Жургенова", - говорится в сообщении.

Прокуратурой Айтекебийского района Актюбинской области принято решение о регистрации в ЕРДР уголовного дела по ч.1 ст.371 УК РК (халатность).