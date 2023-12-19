Уголовники и лица, состоящие на учёте в медучреждениях, преподавали в школах Кызылорды
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Шокирующие нарушения в работе местных учреждений среднего образования выявила прокуратура Кызылорды, передаёт BaigeNews.kz.
Как отметили в ведомстве, выявлено свыше 200 нарушений санитарно-эпидемиологических требований и пожарной безопасности.
"Учащиеся, оставаясь без контроля, на уроках информатики свободно посещали сайты для взрослых и азартных игр. В 26 школах выявлены случаи трудоустройства педагогов без проведения конкурсов, а также трудоустроены лица, имевшие судимость и состоящие на "Д" учете в медучреждениях.
К примеру, в одну из школ Кызылорды на работу принят работник, который ранее привлекался к уголовной ответственности за "сводничество", а в другом случае уроки преподает педагог, состоящий на "Д" учете у врача психиатра", - сообщили в прокуратуре Кызылординской области.
Кроме того, выявлены факты трудоустройства работников по поддельным дипломам, по которым начаты досудебные расследования.
В отдельных школах не устранены "слепые зоны", имеются неработающие видеокамеры, что препятствуют осуществлению качественного мониторинга ситуации.
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