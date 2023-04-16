Уехать, нельзя остаться: почему из СКО эмигрирует население

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В Северо-Казахстанской области наблюдается ежегодный отток населения. Особенно остро ощущается убыль в сельской местности. Ведь в большинстве из сёл нет элементарных благ: воды, дорог, интернета, школ, детских садов, больниц. Даже в официальном рейтинге уровня зарплат по стране регион стабильно в тройке аутсайдеров. В поисках лучшей жизни люди вынуждены бросать свою "малую родину". Почему отток населения не удаётся остановить десятилетиями, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

Численность населения в Северо-Казахстанской области за годы независимости сократилась в два раза. И эта тенденция продолжается из года в год, кажется, вопреки всем принятым мерам со стороны руководства области. За последние пять лет активного внедрения государственных программ, принятых в целях сокращения оттока населения, таких как "Серпін", "С дипломом в село", масштабной кампании по переселению граждан из трудоизбыточных южных регионов на север страны и выделенных миллиардов на их реализацию, регион покинуло уже 20 тысяч жителей.

Ежегодно 5-7 тысяч человек уезжают на ПМЖ в другие области и страны. Решаются на столь кардинальные перемены в основном граждане трудоспособного возраста с высшим или среднеспециальным образованием, а также молодёжь. Абитуриенты предпочитают поступать в российские вузы приграничных городов. Ведь обучение там в среднем в два раза дешевле, чем на Родине. В сёлах же ситуация и того хуже, зачастую там остаются одни пенсионеры. Как результат, многие населённые пункты сегодня превратились в сёла-призраки.

А ведь ещё несколько десятилетий назад здесь кипела жизнь: работали школы и больницы, огромные животноводческие комплексы, клубы, библиотеки и бани. Теперь от всего этого остались лишь руины.

Зачастую некогда большие деревни сегодня — это лишь одна улица с десятками брошенных домов. Только за последние годы в СКО перестало существовать более 60 сёл. В 160 сёлах население сегодня менее 50, а где-то и 10 человек, и они считаются малоперспективными.

Другими словами, никакого развития и трат бюджетных средств на них уже не будет. Удивительно, но такие населённые пункты располагаются не только в сотнях километров от областного центра, но и в радиусе 50 километров.

Одно из них и село Тюменка Аккайынского района. Сельчане жалуются на отсутствие работы и считают, что с родных земель их сегодня просто выживают, лишая практически единственного заработка на селе — возможности заниматься животноводством. Люди сегодня не могу прокормить даже пару животных, как говорится, "для себя". Ведь цены на корма космические, да и крупные местные фермеры забрали земли для своих нужд и лишили сельчан мест для выпаса скота и сенокоса.

"Хотела бы работать, но работы здесь нет. Вот единственный выход — держать коров. И то, паи нам не выдают толком, полей нет, косить траву не дают, ничего не дают. Корма стоят сейчас от 130 тысяч и выше, так что невыгодно даже коров держать, с каждым годом всё хуже и хуже. По осени начали траву косить, директор местного товарищества пришёл, говорит, что косить нельзя, что это всё его. Он говорил, что не косите, мол, я вас обеспечу сеном и соломой. А в итоге всё продал и нам за бешеную цену продаёт. К акиму обращались — бесполезно", — сетует жительница села Любовь Рунде.

По её словам условий для жизни здесь нет, интернет слабый, иногда сыну приходится залазить на крышу, чтобы сделать уроки.

"Это вообще нормально? Дети, конечно, здесь не хотят оставаться, у меня старший сын уехал в поисках лучшей жизни, и младший тоже уедет. Одни старики остаются. А что здесь делать то молодёжи? Только пить и всё. У меня муж получает 60 тысяч тенге, у нас это до сих пор минимальная заработная плата, её ещё не подняли. Дорогу бы нам сделали хотя бы, сейчас межсезонье, её нет совсем. Я здесь 30 лет живу и столько же лет стоит вопрос с дорогами, но проблема никак не решается. Каждый год деньги выделяются, говорят, что в этом году сделают и так каждый год обещают только", — с досадой рассказывает Любовь Рунде.

И в таком положении дел нет ничего удивительного, считает социолог Айдар Хамит. Ведь, по его словам, ни для кого не секрет, что крупные предприниматели в сёлах сегодня, по сути, и считаются "хозяевами" на местах, получив право на долгосрочную аренду земель у государства. Именно они устанавливают уровень заработной платы в сфере сельского хозяйства. Зачастую они и вовсе не хотят брать на работу местное население, отдавая предпочтение приезжим.

"У нас сегодня есть отрицательное сальдо роста населения в приграничных регионах. Стоит вопрос: почему? Есть проблемы касательно социально-экономической жизни в регионе. Один из факторов — бесконтрольная урбанизация происходит. Все из сёл едут в города, социальная инфраструктура тоже влияет сильно: дороги, школы, детские сады, интернет. Это сегодня необходимо для жизни человека. Те, кто живёт в городе и в селе — это вообще два разных измерения и мира. К этому нужно подойти более научно, изучать, провести опрос. Сомневаюсь, что кто-то вообще это делал. Очень много было программ для поднятия сел: "Еңбек" по переселению с юга на север, "С дипломом в село" и "Серпiн". Конечно, они дали какой-то эффект, но кардинальных перемен мы не видим", — говорит социолог.

Собеседник отмечает, что переселение идёт не только в города: довольно активной остаётся и внешняя миграция.

"Уезжают в Россию, молодёжь уезжает учиться и там же и остаётся. Нужен более комплексный подход. В сёлах необходимы рабочие места. В основном, ведь люди живут за счёт сельского хозяйства на селе. И что мы видим сейчас? В основном, все приватизировано частными лицами, очень мало кто вкладывал в эту сферу экономические ресурсы, поэтому всё находится в таком плохом состоянии. Частники стараются меньше вложить и больше получить, развития никакого не было годами, и соответственно мы видим такую картину, и её не исправить даже за пару лет", — считает Айдар Хамит.

Коррупция также серьёзно тормозит развитие сельской местности. Например, в Северо-Казахстанской области в этом году сразу в нескольких районах выявили фиктивные водопроводы стоимостью более 400 миллионов тенге, которые существуют лишь на бумаге.

К слову, жители 220 населенных пунктов на севере страны ждут десятилетиями, когда же в их дома и сёла наконец придёт качественная питьевая вода. А пока, за неимением альтернативы — бурят скважины и пользуются, зачастую, технической, непригодной для питья водой.

"Мы на веб-портале госзакупок увидели два исполненных договора, заключённых между отделом ЖКХ Тайыншинского и Жамбылского районов с товариществом. Договоры заключены в апреле на строительство локального источника водоснабжения в селе Красная поляна на сумму 213 миллионов тенге и строительство водоотвода в селах Узынколь и Айымжан на сумму 186 миллионов тенге. Статус договоров – исполнен, и оплата произведена в полном объёме с подрядчиком. По факту оказалось, что всё это построенные пустышки. Территория ограждена, стоит не подсоединённый трансформатор, не соответствующий проектно-сметной документации резервуар с водой. У каждого жителя села имеются скважины с водой технической, солёной, и они вынуждены её употреблять, хотя по документам они уже пьют качественную воду", — рассказала руководитель филиала РОО "Әділдік жолы" Петропавловска Айнагуль Нурахметова.

Она отметила, что местные отделы ЖКХ обязаны были в течении месяца подать иск в суд на подрядчика, но к служителям Фемиды они обратились только по истечении шести месяцев.

"Суд им отказал и усмотрел халатность со стороны сотрудников акимата. Получается, что предпринимателя так и не признали недобросовестным, и он продолжает оказывать услуги другим", — говорит Айнагуль Нурахметова.

В областном акимате поясняют, что не целесообразно пытаться "вдохнуть" жизнь в маленькие населённые пункты, а вот в более крупные государство готово вкладывать деньги и тогда жители смогут переехать в близлежащие деревни и районные центры и улучшить качество жизни.

Благодаря государственной поддержке разработали и уже приступили к реализации ряда программных документов, способствующих снижению оттока населения.

Первый стратегический документ — комплексный план социально-экономического развития Северо-Казахстанской области на 2021-2025 годы. Его реализация уже дала импульс модернизационным процессам в регионе по базовым направлениям. Всего за пять лет в рамках этого плана будет реализовано 87 мероприятий на 1,8 триллиона тенге.

К слову, 70% средств от общего объёма — частные инвестиции. В областном акимате отмечают, что решение вопросов развития экономики и повышения благосостояния населения во многом определяется развитием сельских территорий.

"На сегодняшний день в селах нашей области проживают более 278 тысяч человек в 635 сельских населённых пунктах. В целях создания условий для повышения качества жизни сельского населения постановлением правительства РК утверждена Концепция развития сельских территорий РК на 2023-2027 годы. В области стартует реализация проекта "Ауыл Аманаты", который нацелен на повышение доходов населения. Для сельчан предусмотрено 450 микрокредитов под 2,5 годовых на открытие собственного бизнеса или разведение животноводства. На эти цели из республиканского бюджета выделено 1,8 миллиарда тенге, — рассказал руководитель управления экономики СКО Куанышбек Калижанов.

Он отметил, что проект помимо вопросов занятости, новых возможностей получения дохода решает вопросы обеспечения продовольствием на региональном уровне.

"Программа нацелена не только на повышение заработных плат за счёт бюджета и предприятий, но и на развитие человеческого капитала, повышение профессиональных навыков, увеличение производительности труда, а также на обеспечение солидарной ответственности средних и крупных предприятий, получающих меры государственной поддержки по повышению заработных плат и трудоустройству. Для повышения эффективности программы акимом области утверждена "Региональная программа повышения доходов населения области до 2029 года", — отметил Куанышбек Калижанов.

Еще одна из эффективных мер, направленных на сдерживание оттока населения — переселение граждан из других областей и возращение этнических казахов на историческую родину. Эти мероприятия реализуются в рамках национального проекта "Сильные регионы — драйвер развития страны".

В этом году ожидается приезд 2500 человек в сельскую местность из трудоизбыточных регионов страны. К слову, в целом за последние пять лет благодаря программам по переселению удалось снизить дефицит кадров в раза, в том числе в сельском хозяйстве в полтора раза (механизаторы, ветеринарные врачи, зоотехники, агрономы), в здравоохранении — в 1,3 раза (врачи общей практики, узкой специальности – хирург, гинекологи, анестезиологи, терапевты, фельдшера, средний медицинский персонал), в образовании в 2,5 раза.

Все эти меры в перспективе должны решить вопросы оттока населения, тем самым улучшить демографическую ситуацию в регионе, считают в областном акимате.

В Правительстве, похоже, тоже всерьёз задумались о ситуации с оттоком населения, и пока она не стала патовой, решили начинать "поднимать" сначала приграничные сёла и даже разработали комплексный план действий, рассчитанный до 2027 года.

Так, например, работодателям, построившим для сотрудников жильё, планируют возмещать половину затрат. В приграничных районах рассматриваются и надбавки к зарплате, а также льготное микрокредитование для личных подсобных хозяйств в 2,5%, создание условий для занятости сельчан.

Но поможет ли это решить насущные проблемы жителей сёл, пока непонятно. Однако эксперты отмечают, что даже если комплекс мер заработает максимально эффективно, то заметно снизить отток населения в приграничных регионах будет возможно не раньше, чем через пять лет.

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