Удобрения на 80 миллионов тенге украла преступная группа в Жамбылской области

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Жамбылской области задержана преступная группа, подозреваемая в краже аммофоса на 80 миллионрв тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

С марта по июль с передвижных вагонов на железнодорожной станции Шайкорык неизвестные неоднократно воровали удобрение аммофос производства ТОО "Казфосфат", экспортируемые в страны дальнего, ближнего зарубежья и в другие регионы Казахстана.

"Сумма ущерба составила 80 миллионов тенге. По данному факту было начато досудебное расследование по статье 188 часть 3 УК РК. При проведении комплекса мероприятий сотрудники ЛОП на станции Тараз совместно с сотрудниками департамента безопасности ТОО "Казфосфат" в ночь с 22 на 23 июля на станции Шайкорык в момент совершения кражи с вагонов с поличным задержана преступная группа на двух автомашинах Газель, состоящая из восьмерых жителей области. У них изъяты 5 тонн 700 кг аммофоса, 2 транспортных средства и хозяйственные инструменты", — сообщили в полиции.

В ведомстве уточнили, что задержанные дали признательные показания. Проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия для установления причастности задержанных к другим преступлениям.