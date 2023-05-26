Удобрение из угля начали производить в Карагандинской области

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В Карагандинской области нашли применение углям, которые из-за выветривания и окисления непригодны для промышленного использования. Прежде их складировали горами. А теперь перерабатывают в удобрение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Для этого на разрезе "Западный" построили опытно-промышленную установку. Её мощность – 1,5 тонны гуминового удобрения в смену. Предварительно провели большую работу совместно с учёными.

Для производства продукта в промышленных масштабах и его реализации на рынке Казахстана получили все необходимые документы.

"Это важный экологический проект по утилизации отходов производства, так как ранее выветрелый уголь складировался на отвалах. Гуминовые удобрения – это препараты, состоящие из натуральных органических веществ – гуматов. Их можно использовать при выращивании почти всех культур. Они положительно воздействуют на формирование, рост и укрепление сельскохозяйственных культур", - пояснила менеджер научно-исследовательских опытно-конструкторских работ АО "Шубарколь комир" Елена Мартынова.

Предполагается, что продукт будет востребован в сельском хозяйстве.