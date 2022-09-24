Удивительный ёжик-альбинос поселился в ботаническом саду Петропавловска

Фото: instagram/botanical.garden.sko

Редкая постоялица - ежиха по кличке Алиса прописалась в зооуголке Северного ботанического сада имени Рязапова в СКО, передаёт BaigeNews.kz.

Фото колючей квартирантки появилось в Inagram организации. Посетить Алису можно в будни с 9 до 17:00 и в выходные - с 10 до 18:00.

Посетители отмечают, что ежиха не только очень красивая, но и ручная - милая и нежная. Она не сворачивается в клубок, когда её гладят, и ведёт себя как домашний питомец.

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По словам специалистов, ёжики-альбиносы - явление достаточно редкое. Они умилительны в своей шубке из коротких иголок. От природы зверьки лишены пигмента, который придает окраску иголкам, коже и глазам. Причем рождаются ёжики-альбиносы от обычных родителей, окрашенных в традиционный серый цвет.

Широко известен факт рождения белого ежа в Северо-Западной Англии, в графстве Камбрия, где находится центр по уходу за животными Bank Mill Nursery and Nature Reserve.

В 2007 году у живущей там пары африканских ёжиков-пигмеев появилось потомство – совершенно белый ежонок. По словам хозяйки центра, мисс Джеймс, детеныш был здоров и вел себя, как и полагается новорожденному, без каких бы то ни было отклонений.

Рожденный в центре ёжик имел возможность расти и развиваться без осложнений. А вот его собратьям-альбиносам, которые рождаются в условиях дикой природы, приходится гораздо труднее.

Дело в том, что природная окраска ежей предоставляет им отличные возможности для маскировки. А с этой точки зрения у белого ёжика намного меньше шансов остаться незамеченным.