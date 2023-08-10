Уделять особое внимание межэтническим отношениям поручил Токаев
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Президент Казахстана принял министра информации и общественного развития Дархана Кыдырали, передаёт BaigeNews.kz.
Главе государства представлен отчёт о работе министерства в сферах информации, общественного развития, религии и межэтнических отношений, гражданского общества, молодёжной и семейной политики.
По словам Дархана Кыдырали, особое внимание уделяется производству отечественных телесериалов и популяризации их за рубежом, повышению медиаграмотности, а также активизации сотрудничества с гражданским сектором.
Президент подчеркнул необходимость укрепления взаимодействия с институтами гражданского общества на всех уровнях, а также указал на важность широкого обсуждения с общественностью актуальных вопросов.
Касым-Жомарт Токаев поручил министру обеспечить эффективную реализацию программ в области молодёжной политики, уделять особое внимание деятельности религиозных объединений и межэтническим отношениям.
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