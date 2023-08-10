Уделять особое внимание межэтническим отношениям поручил Токаев

Президент Казахстана принял министра информации и общественного развития Дархана Кыдырали, передаёт BaigeNews.kz.

Главе государства представлен отчёт о работе министерства в сферах информации, общественного развития, религии и межэтнических отношений, гражданского общества, молодёжной и семейной политики.

По словам Дархана Кыдырали, особое внимание уделяется производству отечественных телесериалов и популяризации их за рубежом, повышению медиаграмотности, а также активизации сотрудничества с гражданским сектором.

Президент подчеркнул необходимость укрепления взаимодействия с институтами гражданского общества на всех уровнях, а также указал на важность широкого обсуждения с общественностью актуальных вопросов.

Касым-Жомарт Токаев поручил министру обеспечить эффективную реализацию программ в области молодёжной политики, уделять особое внимание деятельности религиозных объединений и межэтническим отношениям.