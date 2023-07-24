"Ударил в один глаз, потом во второй" – бизнесмен обвинил депутата в избиении

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Конфликт из-за коров между депутатом и бизнесменом в Туркестанской области отправил последнего на больничную койку. народный избранник утверждает, что никого не бил, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Скандальная история развернулась в селе Кызылкия. Началась она с того, что местный предприниматель завез на старую ферму 150 коров. Жители стали жаловаться акиму и местному депутату на ужасный запах. Народный избранник решил поговорить с бизнесменом, но беседа не задалась и переросла в драку.

"Я ехал на машине, вдруг навстречу депутат. Он хотел поговорить. Но разговор не пошёл. Он ударил меня в один глаз, а потом сразу во второй. Я не мог прийти в себя, и тут уже в челюсть удар. Я упал и дальше ничего не помню", - рассказал бизнесмен.

45-летний мужчина попал в больницу и провёл там 11 дней.

"Швы наложили в лобную область, около носа, были открытые раны коленного сустава. С диагнозом: сотрясение головного мозга, перелом нижней челюсти, перелом носа и ушиб грудной клетки, ушиб коленного сустава", - прокомментировал врач-хирург Казыгуртской центральной районной больницы Амир Арнат.

Выйдя из больницы, мужчина написал заявление в полицию. Бизнесмен переживает, что обидчик может повлиять на ход дела.

"Он полагается на отца, который состоял в "Нур Отане", был депутатом двух созывов. Сейчас они ходят по судмедэкспертизам, чтобы замять это дело. Если в заключении будет написано "травмы легкой степени", то он избежит наказания", - сообщил предприниматель Мустафа Алжанов.

Депутат пояснил, что заступался за жителей, которым скот уже два месяца не даёт спокойно дышать. Признался, что разговор действительно был на повышенных тонах, но до рукоприкладства якобы не дошло.

"Он сказал, что у него есть договоренность с районным прокурором, и ничего ему за это не будет. И скот он не уберёт. Там мы зацепились словами и держали друг друга за шиворот. Я его оттолкнул, он упал, и всё. Мы там же разошлись. Уходя, он говорил, что накажет меня", - пояснил депутат маслихата Казыгуртского района Яссауи Мусилим.

Кто прав, кто виноват, будут выяснять полицейские. 33-летний народный избранник тоже намерен писать заявление и просить привлечь предпринимателя за клевету.