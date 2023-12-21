Ударил бортпроводника в лоб: Известный казахстанский шоумен попал в чёрный список авиакомпании
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Казахстанский певец и актёр проявил агрессию на борту авиакомпании FlyArystan по отношению к бортпроводнице из-за помятой одежды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеграмм-канал FlyArystan info.
"Пассажир выразил недовольство тем, что его верхняя одежда помнётся на багажных полках, после чего бортпроводник достала верхнюю одежду пассажира с багажной полки, чтобы помочь разместить её поверх ручной клади, однако пассажир выхватил свою куртку и ударил бортпроводника в лоб. Вследствие чего сотруднику был нанесён физический и психо-эмоциональный вред", - говорится в сообщении.
Из-за недоразумений на борту рейс был задержан на один час.
Деструктивный пассажир был передан сотрудникам полиции и привлечён по статье 440 КоАП РК. Бортпроводник прошёл судебно-медицинскую экспертизу для дальнейшего юридического расследования с целью привлечения пассажира к ответственности.
Как отметили в пресс-службе авиакомпании, пострадавшей стюардессе оказывается максимальная психологическая, медицинская и юридическая поддержка.
Данного пассажира компания включит в свой чёрный список.
"Авиакомпания выражает благодарность пассажирам, которые проявив гражданскую позицию, согласились поддержать девушку и дать показания в качестве свидетелей", - отметили в пресс-службе ведомства.
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