Ударил бортпроводника в лоб: Известный казахстанский шоумен попал в чёрный список авиакомпании

Казахстанский певец и актёр проявил агрессию на борту авиакомпании FlyArystan по отношению к бортпроводнице из-за помятой одежды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеграмм-канал FlyArystan info.

"Пассажир выразил недовольство тем, что его верхняя одежда помнётся на багажных полках, после чего бортпроводник достала верхнюю одежду пассажира с багажной полки, чтобы помочь разместить её поверх ручной клади, однако пассажир выхватил свою куртку и ударил бортпроводника в лоб. Вследствие чего сотруднику был нанесён физический и психо-эмоциональный вред", - говорится в сообщении.

Из-за недоразумений на борту рейс был задержан на один час.

Деструктивный пассажир был передан сотрудникам полиции и привлечён по статье 440 КоАП РК. Бортпроводник прошёл судебно-медицинскую экспертизу для дальнейшего юридического расследования с целью привлечения пассажира к ответственности.

Как отметили в пресс-службе авиакомпании, пострадавшей стюардессе оказывается максимальная психологическая, медицинская и юридическая поддержка.

Данного пассажира компания включит в свой чёрный список.