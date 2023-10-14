Ударил беременную подчинённую: в Павлодаре расследуют дело о рукоприкладстве в полиции
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Департамент полиции Павлодарской области начал служебное расследование: накануне в соцсетях появилась информация о том, что беременную женщину-следователя полиции ударил её начальник, передаёт BaigeNews.kz.
Информация об этом появилась на Telegram-канале Kerek-pv, а издание Ratel.kz опубликовало фото полицейского рапорта на имя начальника Северного отдела управления полиции Павлодара Аскарова, в котором утверждается, что от рукоприкладства пьяного шефа пострадала подчинённая на пятой неделе беременности.
Инцидент прокомментировал начальник департамента полиции Павлодарской области Василий Скляр.
"13 октября поступило заявление от следователя Северного отдела полиции УП города Павлодара о принятии мер к заместителю начальника этого же отдела. По моему поручению, по данному факту Департаментом полиции начато служебное расследование. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки. По результатам служебного расследования действиям сотрудника полиции будет дана правовая оценка", — написал Василий Скляр на своей странице в Facebook.