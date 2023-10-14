Ударил беременную подчинённую: в Павлодаре расследуют дело о рукоприкладстве в полиции

Департамент полиции Павлодарской области начал служебное расследование: накануне в соцсетях появилась информация о том, что беременную женщину-следователя полиции ударил её начальник, передаёт BaigeNews.kz.

Информация об этом появилась на Telegram-канале Kerek-pv, а издание Ratel.kz опубликовало фото полицейского рапорта на имя начальника Северного отдела управления полиции Павлодара Аскарова, в котором утверждается, что от рукоприкладства пьяного шефа пострадала подчинённая на пятой неделе беременности.

Инцидент прокомментировал начальник департамента полиции Павлодарской области Василий Скляр.