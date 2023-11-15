Учёные зафиксировали пульсацию в центре Млечного Пути

Астрофизики из Национального автономного университета Мексики зафиксировали в центре Млечного Пути явление, похожее на пульсацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Каждые 76 минут поток гамма-излучения от сверхмассивной черной дыры Стрелец А* колеблется. Это может указывать на присутствие неизвестного объекта, вращающегося вокруг дыры. Сами чёрные дыры не испускают никакого излучения, которое можно обнаружить. Но пространство вокруг них доступно для наблюдений.

Из области Стрельца А* исходит свет на множестве длин волн, и сила этого света значительно меняется с течением времени. Авторы нового исследования смогли выявить некоторые закономерности. Учёные проанализировали данные космического гамма-телескопа "Ферми" за период с июня по декабрь 2022 года.

Результаты показали, что каждые 76,32 минуты Стрелец А* испускает вспышку гамма-излучения, самого энергичного во Вселенной. Похожая периодичность наблюдалась у радио- и рентгеновских вспышек.

"Дальнейшие наблюдения на нескольких длинах волн могли бы помочь пролить больше света на таинственное сердце нашего Млечного Пути", — отметили авторы научной работы.

Ранее ученые обнаружили отдаленную галактику, похожую на Млечный Путь. Ей присвоили название ceers-2112.