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Учёные зафиксировали пульсацию в центре Млечного Пути

Сегодня, 07:45
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NASA Сегодня, 07:45
Сегодня, 07:45
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Фото: NASA

Астрофизики из Национального автономного университета Мексики зафиксировали в центре Млечного Пути явление, похожее на пульсацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.

Каждые 76 минут поток гамма-излучения от сверхмассивной черной дыры Стрелец А* колеблется. Это может указывать на присутствие неизвестного объекта, вращающегося вокруг дыры. Сами чёрные дыры не испускают никакого излучения, которое можно обнаружить. Но пространство вокруг них доступно для наблюдений.

Из области Стрельца А* исходит свет на множестве длин волн, и сила этого света значительно меняется с течением времени. Авторы нового исследования смогли выявить некоторые закономерности. Учёные проанализировали данные космического гамма-телескопа "Ферми" за период с июня по декабрь 2022 года.

Результаты показали, что каждые 76,32 минуты Стрелец А* испускает вспышку гамма-излучения, самого энергичного во Вселенной. Похожая периодичность наблюдалась у радио- и рентгеновских вспышек. 

"Дальнейшие наблюдения на нескольких длинах волн могли бы помочь пролить больше света на таинственное сердце нашего Млечного Пути",  отметили авторы научной работы.

Ранее ученые обнаружили отдаленную галактику, похожую на Млечный Путь. Ей присвоили название ceers-2112.

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